Zeman | «Gasperini è il miglior allenatore da anni Italiano mi somiglia»

(Di sabato 20 marzo 2021) Zdenekha parlato die degli allenatori emergenti in Italia Zdenek, storicosu tutte della Roma, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport dove ha parlato del valore dei tecnici italiani. «Il primo, ma da, è: ha una mentalità che colpisce, vuole sempre avere la palla e poi attacca, insegue la vittoria. In un calcio in cui intanti passano la palla all’indietro, manco fossimo nel rugby, l’Atalanta fa altre cose e anche assai belle. Tra i giovani?, non si accontenta, devo dire che penso un poco mi somigli. Vuole salvarsi attraverso il gioco: lo propone e non lo subisce. E non ha paura». Leggi su Calcionews24.com

Advertising

DiMarzio : Gasperini, Insigne, Italiano e la #SerieA: parla #Zeman - ilnapolionline : Zeman: 'Allenatori? Mi incuriosisce Gasperini, ce ne è uno che mi somiglia' - - Max_883 : @callmegoodlife Vabbè ma la carriera parla per Gasperini. Parliamo dello Zeman del 2000 -

Ultime Notizie dalla rete : Zeman Gasperini

Zdenekha parlato die degli allenatori emergenti in ...Commenta per primo Il doppio ex Zdenekparla di Roma - Napoli in un'intervista al Corriere dello Sport : 'Non credo che la Roma ... 'ha una mentalità che colpisce, vuole sempre avere la ...Il doppio ex Zdenek Zeman ha espresso il suo giudizio sul match tra Roma e Napoli durante un'intervista al Corriere dello Sport.Il doppio ex Zdenek Zeman parla di Roma-Napoli in un'intervista al Corriere dello Sport: "Non credo che la Roma risenta dalla gara in Ucraina, ma vedo meglio ...