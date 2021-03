Xbox Game Pass | timori e successi | gli sviluppatori raccontano le proprie esperienze con il servizio Microsoft

Leggi su eurogamer

(Di sabato 20 marzo 2021) Ilcontinua ad essere una manna dal cielo per molti videogiocatori, i quali possono divertirsi con un vasto assortimento di titoli per PC, dispositivi mobile e console, pagando un misero abbonamento mensile o annuale. Tuttavia, anche glihanno guadagnato notevolmente da questa offerta, nonostante la logica suggerisca il contrario: se le persone possono giocare a tutti questi titoli con un abbonamento e non devono più comprare i giochi singoli, significa che publisher enon guadagnano nulla da tutto questo, no? Ebbene, non è così. I servizi in abbonamento sono sempre stati visti come una disgrazia da parte dell'industria cinematografica e musicale, in quanto danneggerebbero filmmaker e musicisti indipendenti. ...