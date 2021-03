WTA San Pietroburgo 2021: Margarita Gasparyan e Daria Kasatkina giocheranno la finale (Di sabato 20 marzo 2021) Saranno Margarita Gasparyan e Daria Kasatkina a giocarsi la finale del WTA 500 di San Pietroburgo, già totalmente monopolizzato dalle giocatrici russe (7 su 8 nei quarti e 4 su 4 in semifinale). Svanisce la possibilità di rivedere una di fronte all’altra Svetlana Kuznetsova e Vera Zvonareva, in un’autentica sfida che avrebbe oltrepassato il tempo e le generazioni, data l’esperienza delle due. Nella prima semifinale, Zvonareva può ben rimpiangere tante situazioni in cui riesce a fare più gioco, senza però riuscire a concretizzare le occasioni che le si presentano davanti. Le due ore abbondanti del 6-3 7-6(9) con cui Gasparyan prevale seguono, in parte, questo canovaccio, ma non va dimenticata l’efficacia della moscovita con il rovescio ... Leggi su oasport (Di sabato 20 marzo 2021) Sarannoa giocarsi ladel WTA 500 di San, già totalmente monopolizzato dalle giocatrici russe (7 su 8 nei quarti e 4 su 4 in semi). Svanisce la possibilità di rivedere una di fronte all’altra Svetlana Kuznetsova e Vera Zvonareva, in un’autentica sfida che avrebbe oltrepassato il tempo e le generazioni, data l’esperienza delle due. Nella prima semi, Zvonareva può ben rimpiangere tante situazioni in cui riesce a fare più gioco, senza però riuscire a concretizzare le occasioni che le si presentano davanti. Le due ore abbondanti del 6-3 7-6(9) con cuiprevale seguono, in parte, questo canovaccio, ma non va dimenticata l’efficacia della moscovita con il rovescio ...

