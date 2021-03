Volley femminile, Serie A1: Perugia batte Cuneo nell’andata degli ottavi. Ortolani sugli scudi (Di sabato 20 marzo 2021) Sono incominciati i playoff scudetto della Serie A1 di Volley femminile. Si parte con gli ottavi di finale, programmati col meccanismo di andata e ritorno, riservati alle squadre piazzate tra il quinto e il dodicesimo posto della regular season. Perugia ha sconfitto Cuneo per 3-1 (27-25; 22-25; 25-21; 25-17) tra le mure amiche e ha compiuto un primo passo verso la qualificazione al quarto di finale contro Novara, ma le piemontesi avranno l’occasione di ribaltare il confronto imponendosi per 3-0 o 3-1 nell’incontro di ritorno e poi aggiudicandosi il golden set di spareggio. Le ragazze di coach Davide Mazzanti sono partite forte facendo loro il primo set ai vantaggi, poi hanno subito il pareggio da parte delle ospiti. Le umbre hanno poi tirato fuori gli artigli e hanno dettato legge tra ... Leggi su oasport (Di sabato 20 marzo 2021) Sono incominciati i playoff scudetto dellaA1 di. Si parte con glidi finale, programmati col meccanismo di andata e ritorno, riservati alle squadre piazzate tra il quinto e il dodicesimo posto della regular season.ha sconfittoper 3-1 (27-25; 22-25; 25-21; 25-17) tra le mure amiche e ha compiuto un primo passo verso la qualificazione al quarto di finale contro Novara, ma le piemontesi avranno l’occasione di ribaltare il confronto imponendosi per 3-0 o 3-1 nell’incontro di ritorno e poi aggiudicandosi il golden set di spareggio. Le ragazze di coach Davide Mazzanti sono partite forte facendo loro il primo set ai vantaggi, poi hanno subito il pareggio da parte delle ospiti. Le umbre hanno poi tirato fuori gli artigli e hanno dettato legge tra ...

