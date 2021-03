Vizi e Virtù Conversazione con Papa Francesco su Nove, la prima puntata sabato 20 marzo (Di sabato 20 marzo 2021) Vizi e Virtù Conversazione con Papa Francesco su Nove tre puntate speciali di dialogo e confronto. Ospiti e temi della prima puntata Vizi e Virtù Conversazione con Papa Francesco è l’appuntamento speciale di Nove un viaggio alla scoperta di Vizi e Virtù, luci ed ombre dell’esistenza umana, insieme al Santo Padre, un’esperienza inedita per il pubblico del canale Nove di Discovery. Sono tre appuntamenti due da 80 minuti e 1 da 120 minuti, costruiti assieme a Papa Francesco, realizzati da Officina della Comunicazione per Discovery Italia, per la regia di Dario Edoardo ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 20 marzo 2021)consutre puntate speciali di dialogo e confronto. Ospiti e temi dellaconè l’appuntamento speciale diun viaggio alla scoperta di, luci ed ombre dell’esistenza umana, insieme al Santo Padre, un’esperienza inedita per il pubblico del canaledi Discovery. Sono tre appuntamenti due da 80 minuti e 1 da 120 minuti, costruiti assieme a, realizzati da Officina della Comunicazione per Discovery Italia, per la regia di Dario Edoardo ...

Advertising

c_appendino : Con passione e sorriso ha rappresentato Torino, i suoi simboli, i suoi vizi e le sue virtù nella maschera di Giandu… - AFAntoAnt : RT @tetrabondi: Sapete che avrei dovuto conoscere Papa Francesco? Ma ero in isolamento fiduciario e ci sono andati mamma e Nilo, portando i… - SMSNEWSOFFICIAL : La serie-evento “Vizi e Virtù – Conversazioni con Francesco” andrà in onda su Nove in prima serata da sabato 20 Mar… - Elena45270569 : RT @tetrabondi: Sapete che avrei dovuto conoscere Papa Francesco? Ma ero in isolamento fiduciario e ci sono andati mamma e Nilo, portando i… - nuccia20 : RT @tetrabondi: Sapete che avrei dovuto conoscere Papa Francesco? Ma ero in isolamento fiduciario e ci sono andati mamma e Nilo, portando i… -

Ultime Notizie dalla rete : Vizi Virtù Film stasera in TV da non perdere oggi, sabato 20 marzo Vizi e Virtù " Conversazione con Francesco, ore 21:25 su Nove Inedita riflessione del Santo Padre Papa Francesco con don Marco Pozza sulla religione cattolica.

"Vizi e Virtù", è bergamasca la serie col Papa in onda sul Nove Andrà in onda in prima tv assoluta in tre prime serate - il 20 e 27 marzo e la domenica di Pasqua, 4 aprile - alle 21.25

" Conversazione con Francesco, ore 21:25 su Nove Inedita riflessione del Santo Padre Papa Francesco con don Marco Pozza sulla religione cattolica.Andrà in onda in prima tv assoluta in tre prime serate - il 20 e 27 marzo e la domenica di Pasqua, 4 aprile - alle 21.25