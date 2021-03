Vittime delle Mafie, alla Provincia di Caserta la lettura dei nomi per “non dimenticare” (Di sabato 20 marzo 2021) Tempo di lettura: 1 minutoCaserta – Il giorno dopo le commemorazioni per il 27esimo anniversario della morte di Don Giuseppe Diana, un’altra importante iniziativa ha alimentato la memoria delle Vittime dei clan: la lettura, avvenuta presso la sala consiliare della Provincia di Caserta, dei nomi di tutte Vittime innocenti delle Mafie, che hanno pagato con l’ alto prezzo della vita la barbarie criminale. Un’iniziativa che di solito si tiene il primo giorno di primavera con la celebrazione della Giornata della memoria e dell’ impegno, ma quest’anno, a causa delle restrizioni anti Covid-19, non potrà svolgersi in un’unica città italiana. A promuovere la lettura dei ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 20 marzo 2021) Tempo di: 1 minuto– Il giorno dopo le commemorazioni per il 27esimo anniversario della morte di Don Giuseppe Diana, un’altra importante iniziativa ha alimentato la memoriadei clan: la, avvenuta presso la sala consiliare delladi, deidi tutteinnocenti, che hanno pagato con l’ alto prezzo della vita la barbarie criminale. Un’iniziativa che di solito si tiene il primo giorno di primavera con la celebrazione della Giornata della memoria e dell’ impegno, ma quest’anno, a causarestrizioni anti Covid-19, non potrà svolgersi in un’unica città italiana. A promuovere ladei ...

