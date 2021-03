Vitor Baia | «Che impresa con la Juve in 10 Il Porto può sognare» – VIDEO

(Di domenica 21 marzo 2021), dirigente del, torna sulla vittoria contro lae sul passaggio del turno in Champions League. Le sue parole –Il dirigente delha parlato del sorteggio di Champions League contro il Chelsea. «Ho piena fiducia nel, è una squadra che gioca con un’intensità paurosa. La partita fatta a Torino è un esempio, abbiamo giocato in 10 praticamente tutta la gara. Adesso può succedere di tutto, sono convinto che il sogno delpuò continuare». Leggi su Calcionews24.com

Porto, dopo la Juventus ecco il Chelsea. Vitor Baia: 'Per me noi siamo sempre i favoriti'

dice la sua dopo i sorteggi dei quarti di Champions League che mette il Porto di fronte al Chelsea. Le sue ...... 'Era una grande sfida sostituire un grande centrale come Ricardo Carvalho, Jorge Costa mi ha aiutato tanto: era una leggenda del club, come. Mi ha fatto capire cosa significasse vestire ...Vitor Baia, dirigente del Porto, torna sulla vittoria contro la Juve e sul passaggio del turno in Champions League. Le sue parole - VIDEO