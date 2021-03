Vito Marino a La Res Publica: “A Casavatore dobbiamo abituarci al bello, lavoriamo tutti insieme” (Di sabato 20 marzo 2021) Venerdì 19 marzo 2021 è andata in onda una puntata speciale de ‘La Res Publica’ per commentare la sentenza del TAR che ha bocciato il ricorso di Luigi Maglione, sconfitto per una manciata di voti da Vito Marino, Sindaco di Casavatore (NA). Il Primo Cittadino del comune napoletano ha commentato con il nostro direttore e L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 20 marzo 2021) Venerdì 19 marzo 2021 è andata in onda una puntata speciale de ‘La Res’ per commentare la sentenza del TAR che ha bocciato il ricorso di Luigi Maglione, sconfitto per una manciata di voti da, Sindaco di(NA). Il Primo Cittadino del comune napoletano ha commentato con il nostro direttore e L'articolo

Advertising

vito_perrino : Come su scherzi a parte . Ema : ... vaccino SputnikV potrebbe essere approvato a maggio. San Marino che è in L€urop… - chiamatemibobo : @the_highsparrow Un po’ come De Vito quando si è presentato da Marino con le arance -