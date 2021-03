Virale il calendario del piano vaccinale Lombardia over 70 ma è fake

(Di sabato 20 marzo 2021) Sta circolando sui social e WhatsApp il presuntodel, quello riferito ai residenti nella soglia d’età tra i 70 e gli 80 anni. In molti hanno creduto alla comunicazione giunta sui propri telefoni ma la Regioneha dovuto smentire quanto diffuso nelle ultime ore e chiarire quali saranno i prossimi passi della campagna. In pratica, secondo la comunicazione, a partire dal prossimo 12 aprile sarebbe dovuta partita la prenotazione per i nati nel 1942. Poi, a ritroso e sempre nello stesso mese, sarebbe invece toccato a tutti gli altri70. Peccato che ilesposto nella notanon corrisponde alla realtà dei fatti. Proprio la Regione guidata da Fontana si sta ancora ...

Ultime Notizie dalla rete : Virale calendario

