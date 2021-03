Vince 500mila euro con un Gratta e Vinci da 5 | ' ' Non cambierò | rimarrò sempre lo stesso' '

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vince 500mila

IL GIORNO

Rogeno (Lecco), 20 marzo 2021 " A Rogen o c'è un mezzo milionario. Un cliente del bar dell'area di servizio di Casletto di Rogeno ha vintoeuro . Li ha vinti con un Gratta e Vinci da 5 euro. "Rimarrò lo stesso di sempre, non cambierò, userò i soldi per aiutare tutta la mia famiglia", ha assicurato Il fortunato baciato dalla dea ...