VIDEO Milano-Sanremo 2021 | highlights e sintesi Stuyven vince a sorpresa | beffati i favoriti

Jasper Stuyven ha vinto la Milano-Sanremo 2021. Nome a sorpresa sul traguardo di Via Roma. Il belga non era tra i grandi favoriti della vigilia per il trionfo nella Classicissima di Primavera, ma ha avuto il coraggio di provarci e di osare un colpo di mano inatteso dalle grandi stelle al via della prima Monumento della stagione. L'alfiere della Trek Segafredo ha piazzato una rasoiata tra il finale della discesa del Poggio e l'inizio degli ultimi 2,3 km pianeggianti. Il 28enne nativo di Leuven, al primo sigillo in una grande Classica, ha messo il suo sigillo sulla 112ma edizione della Milano-Sanremo. I tre grandi favoriti della vigilia ovvero il francese Julian Alaphilippe, il belga Wout van Aert e l'olandese Mathieu van der Poel si ...

