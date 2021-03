Video l’Eredità 20 marzo 2021: Ramona di Fonte Nuova (Di domenica 21 marzo 2021) l’Eredità di sabato 20 marzo 2021. Ecco il Video della Ghigliottina della puntata de l’Eredità di stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, diventando campionessa del programma, è Ramona di Fonte Nuova (Roma). Ramona qualche anno fa aveva accompagnato il papà proprio a l’Eredità, dove non aveva però vinto. E’ insegnante di inglese. E’ laureata alla specialistica in Lingue e ha un dottorato di ricerca in Letteratura inglese. Al suo primo tentativo non è riuscita ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 13.125 euro. Peccato, riproverà domani! Trovate ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 21 marzo 2021)di sabato 20. Ecco ildella Ghigliottina della puntata dedi stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, diventando campionessa del programma, èdi(Roma).qualche anno fa aveva accompagnato il papà proprio a, dove non aveva però vinto. E’ insegnante di inglese. E’ laureata alla specialistica in Lingue e ha un dottorato di ricerca in Letteratura inglese. Al suo primo tentativo non è riuscita ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 13.125 euro. Peccato, riproverà domani! Trovate ...

