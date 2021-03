Verona-Atalanta, la carica di Gasperini: “Usciamo dalla Champions League con una convinzione” (Di sabato 20 marzo 2021) Parola a Gian Piero Gasperini.Verona-Atalanta, Juric: “Proveremo a metterli in difficoltà, ma servirà la gara perfetta. Gasperini? Il top in assoluto”Alla vigilia di Verona-Atalanta, match valido per la ventottesima giornata di Serie A, il coach della Dea ha commentato così in conferenza stampa l'imminente impegno contro la formazione di Ivan Juric. Tra i tanti tempi affrontati dal tecnico originario di Grugliasco spicca, chiaramente, la delusione europea rimediata in settimana contro il Real Madrid. Di seguito, le sue dichiarazioni."Il campionato italiano risulta molto competitivo. Il risultato è difficile da ottenere, il Verona è una delle realtà migliori. La crescita dimostrata è notevole sia in termini di crescita di giocatori che in termini di gioco. Credo che il ... Leggi su mediagol (Di sabato 20 marzo 2021) Parola a Gian Piero, Juric: “Proveremo a metterli in difficoltà, ma servirà la gara perfetta.? Il top in assoluto”Alla vigilia di, match valido per la ventottesima giornata di Serie A, il coach della Dea ha commentato così in conferenza stampa l'imminente impegno contro la formazione di Ivan Juric. Tra i tanti tempi affrontati dal tecnico originario di Grugliasco spicca, chiaramente, la delusione europea rimediata in settimana contro il Real Madrid. Di seguito, le sue dichiarazioni."Il campionato italiano risulta molto competitivo. Il risultato è difficile da ottenere, ilè una delle realtà migliori. La crescita dimostrata è notevole sia in termini di crescita di giocatori che in termini di gioco. Credo che il ...

