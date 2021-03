Verissimo | anticipazioni puntata 20 marzo | tutti gli ospiti di Silvia Toffanin

(Di sabato 20 marzo 2021)eddelladel 20di, condotto dasu Canale 5, dalle 16.00 circa. Ecco tutto quello che c’è da sapere.diQuest’oggi, sabato 20, dalle ore 16.00 su Canale 5, torna il consueto appuntamento con il talk. Come sempre, un ricco parterre d’per. La conduttrice intervisterà il ballerino Joaquin Cortes . Il ballerino di fama internazionale, ha collaborato, tra gli altri, con Jennifer Lopez, racconterà della sua carriera e dei suoi progetti futuri. Non solo: racconterà l’emozione di diventare padre per la seconda volta e ...

Advertising

Giornaleditalia : Verissimo, anticipazioni sabato 20 marzo: ospiti internazionali - infoitcultura : Verissimo anticipazioni 20 marzo 2021 | arriva un'ospite dall'America - infoitcultura : Verissimo anticipazioni puntata di sabato 20 marzo 2021. Un’ospite dagli USA! - infoitcultura : Verissimo, anticipazioni puntata del 20 marzo: Ornella Vanoni e Elisabetta Canalis - infoitcultura : Verissimo | anticipazioni puntata del 20 marzo | Ornella Vanoni e Elisabetta Canalis -

Ultime Notizie dalla rete : Verissimo anticipazioni

Mediaset Play

Tutte lee i personaggi dello spettacolo che animeranno gli studi televisivi nella fascia serale e pomeridiana di sabato su Rai e ...... uno dei ballerini più famosi al mondo, sarà ospite domani pomeriggio da Silvia Toffanin , per raccontarsi in un'intervista a cuore aperto a. Dalletrapelate possiamo ...Nuovo appuntamento da non perdere oggi, sabato 20 marzo, con Verissimo in onda su Canale5 a partire dalle 15.40: ospiti e anticipazioni ...Selina von Thalheim | Christoph Saalfeld | Ariane Kalenberg | Tempesta d'amore | Anticipazioni puntate italiane | Trame e spoiler su Tv Soap ...