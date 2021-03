Vaticano cauto sullo scontro Usa Russia Il Papa teme soprattutto il ritorno della guerra fredda

(Di sabato 20 marzo 2021) Mercoledì 17 marzo l’Osservatore Romano mette a pagina 5 una notiziola di 10 righe. Titolo “Verso sanzioni Usa per interferenze nel voto”. Sanzioni a chi? Per saperlo bisogna leggere le righe sottostanti. Washington potrebbe punire, Cina e Iran. “Gli 007 statunitensi puntano il ditocontro Mosca che durante la campagna elettorale avrebbe cercato di screditare la figura di Biden”. “A loro giudizio” aggiunge il redattore, chiudendo la frase. Giovedì 18 marzo, la stampa mondale sbatte in pagina con grande rilievo lo schiaffo di Biden a Putin “killer”. L’Osservatore Romano confeziona un titolo a due colonnine a pagina 4: “Dopo le accuse di Biden a Putin / Mosca richiama l’ambasciatore a Washington”. Solo all’interno si ritrova l’ormai famosa domanda dell’intervistatore a Biden e la sua risposta: “Lo credo”. Il ...

