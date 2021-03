Vangelo di sabato 20 marzo | riflessione di Paolo de La Luce di Maria – Video

Advertising

spano601 : VANGELO DEL GIORNO SABATO 20 MARZO 2021 ?? Il Cristo viene forse dalla G... - profe_diaz : RT @SOULTv2000: 'Dobbiamo guardare alla qualità della nostra vita, testimoniare il Vangelo anche se siamo pochi; siamo un piccolo lievito.'… - cercoiltuovolto : Giuliva Di Berardino – Commento al Vangelo di sabato 20 Marzo 2021 - ilCenacoloWebTv : Sabato della IV settimana di Quaresima - Commento al Vangelo - ParrocchiaF : RT @SOULTv2000: 'Dobbiamo guardare alla qualità della nostra vita, testimoniare il Vangelo anche se siamo pochi; siamo un piccolo lievito.'… -

Ultime Notizie dalla rete : Vangelo sabato

Papaboys 3.0

Inizio della Settimana Santa Le Messager Valdotain ricorda20 marzo saint Herbert La Chiesa ...celebrazione a casa durante la settimana con la preghiera in famiglia e la condivisione sul...Inizio della Settimana Santa Le Messager Valdotain ricorda20 marzo saint Herbert La Chiesa ...celebrazione a casa durante la settimana con la preghiera in famiglia e la condivisione sul...Dal Vangelo secondo Giovanni: In quel tempo, all’udire le parole di Gesù, alcuni fra la gente dicevano: «Costui è davvero il profeta!».Sabato 20 marzo, alle 16.15 su Rai1, inizia un nuovo percorso del commento al vangelo con fra Daniele Randazzo, frate del Terzo Ordine Regolare di San Francesco. Come riporta Frontiera, per otto punta ...