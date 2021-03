Vandromme | il mediatore della destra scanzonata

Leggi su ilmanifesto

(Di domenica 21 marzo 2021) In Francia la parola divenne di senso comune nel secondo dopoguerra con il romanzo L’Europe buissonnière, esordio di Antoine Blondin, il perdigiorno per antonomasia, ma chi la mutò in un termine tecnico e anzi nella etichetta letteraria per cui «buissonnière» è sinonimo di letteratura «anticonformista», «» e sottotraccia «destrorsa», fu un critico letterario che non era di nazionalità francese ma di origine vallone, Pol(1927-2009), il quale amava autodefinirsi «belga di passaggio e provinciale di Parigi». Il suo nome … Continua L'articolo proviene da il manifesto.