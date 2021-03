Valle d’Aosta blindata e posti di blocco sulle strade (Di sabato 20 marzo 2021) Valentina Dardari La regione è in zona arancione con zero decessi ma contagi in crescita. Divieto di entrata ai proprietari di seconde case di altre regioni La Valle d’Aosta è blindata con divieto di entrata nei confini regionali di turisti e proprietari di seconde case. La regione si trova in zona arancione anche questa settimana, è infatti stato confermato lo scenario di tipo 2, con trasmissibilità sostenuta ma sistema sanitario gestibile nel breve-medio periodo. Zero i decessi ma contagi in crescita. Ieri i nuovi positivi erano 63, mentre il giorno precedente aveva fatto segnare +37. Secondo i dati del bollettino regionale, il totale arriva così a 8.514 da inizio pandemia. I positivi attuali sono 453, di cui 24 ospedalizzati. Di questi, due nei reparti di terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 20 marzo 2021) Valentina Dardari La regione è in zona arancione con zero decessi ma contagi in crescita. Divieto di entrata ai proprietari di seconde case di altre regioni Lacon divieto di entrata nei confini regionali di turisti e proprietari di seconde case. La regione si trova in zona arancione anche questa settimana, è infatti stato confermato lo scenario di tipo 2, con trasmissibilità sostenuta ma sistema sanitario gestibile nel breve-medio periodo. Zero i decessi ma contagi in crescita. Ieri i nuovi positivi erano 63, mentre il giorno precedente aveva fatto segnare +37. Secondo i dati del bollettino regionale, il totale arriva così a 8.514 da inizio pandemia. I positivi attuali sono 453, di cui 24 ospedalizzati. Di questi, due nei reparti di terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono ...

