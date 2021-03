Vaccino Sputnik sperimentato allo Spallanzani, primo accordo: quando arriva l’ok dell’Ema (Di sabato 20 marzo 2021) L’arsenale a disposizione dell’Italia per combattere l’emergenza Coronavirus potrebbe presto ampliarsi con l’arrivo del Vaccino Sputnik. Di oggi la notizia che il Vaccino Johnson & Johnson arriverà a metà aprile, aggiungendosi quindi a quello Pfizer, Moderna ed Astrazeneca (le cui somministrazioni sono riprese dopo lo stop cautelativo dell’Aifa). Presto però potrebbe arrivare il via libera anche per quello russo, che nel frattempo verrà sperimentato allo Spallanzani di Roma. Vaccino Sputnik: accordo per test allo Spallanzani Ad annunciarlo è stato il governatore del Lazio ed ex Segretario del Pd Nicola Zingaretti. Come riportano le principali agenzie di stampa, visitando ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 20 marzo 2021) L’arsenale a disposizione dell’Italia per combattere l’emergenza Coronavirus potrebbe presto ampliarsi con l’arrivo del. Di oggi la notizia che ilJohnson & Johnson arriverà a metà aprile, aggiungendosi quindi a quello Pfizer, Moderna ed Astrazeneca (le cui somministrazioni sono riprese dopo lo stop cautelativo dell’Aifa). Presto però potrebbere il via libera anche per quello russo, che nel frattempo verràdi Roma.per testAd annunciarlo è stato il governatore del Lazio ed ex Segretario del Pd Nicola Zingaretti. Come riportano le principali agenzie di stampa, visitando ...

