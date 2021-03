Vaccino Sputnik, Mosca: 'Autorizzazione Ema? Probabile dopo giugno' (Di sabato 20 marzo 2021) Saranno ancora lunghi i tempi prima che l'Agenzia europea per i medicinali (Ema) concluda la revisione del Vaccino russo anti - Covid Sputnik V. Lo ha sottolineato in un'intervista al quotidiano 'Berliner Zeitung' Kirill Dmitriev, ad del Fondo russo di investimenti diretti (Rdif), che ha avuto un ruolo importante nello sviluppo del Vaccino. 'Se sarà approvato - probabilmente dopo ... Leggi su tvsette (Di sabato 20 marzo 2021) Saranno ancora lunghi i tempi prima che l'Agenzia europea per i medicinali () concluda la revisione delrusso anti - CovidV. Lo ha sottolineato in un'intervista al quotidiano 'Berliner Zeitung' Kirill Dmitriev, ad del Fondo russo di investimenti diretti (Rdif), che ha avuto un ruolo importante nello sviluppo del. 'Se sarà approvato - probabilmente...

