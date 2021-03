Vaccino Sputnik, accordo per sperimentazione allo Spallanzani (Di sabato 20 marzo 2021) ROMA – “Tra qualche giorno verrà stipulato con l’istituto Spallanzani un primo accordo per la sperimentazione in forma scientifica con il vaccino Sputnik in attesa ovviamente dell’autorizzazione formale dell’Ema per quanto riguarda lo studio sulle varianti. Questa è un’altra buona notizia perché ci permette di fare un salto in avanti rispetto alla necessità di approvvigionamento dei vaccini”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, questa mattina in visita al centro vaccinale allestito all’Auditorium parco della Musica. “GRANDISSIMA ADESIONE SU ASTRAZENECA, CAMPAGNA RIPARTITA AL 100%” Leggi su dire (Di sabato 20 marzo 2021) ROMA – “Tra qualche giorno verrà stipulato con l’istituto Spallanzani un primo accordo per la sperimentazione in forma scientifica con il vaccino Sputnik in attesa ovviamente dell’autorizzazione formale dell’Ema per quanto riguarda lo studio sulle varianti. Questa è un’altra buona notizia perché ci permette di fare un salto in avanti rispetto alla necessità di approvvigionamento dei vaccini”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, questa mattina in visita al centro vaccinale allestito all’Auditorium parco della Musica. “GRANDISSIMA ADESIONE SU ASTRAZENECA, CAMPAGNA RIPARTITA AL 100%”

