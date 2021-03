Vaccino Moderna, in arrivo in Italia 330mila dosi (Di sabato 20 marzo 2021) Prosegue la campagna di vaccinazione contro il Coronavirus nel nostro Paese. L’hub della Difesa di Pratica di Mare riceverà tra oggi e domani oltre 330 mila dosi del Vaccino Moderna, che verranno distribuite alle Regioni nelle prossime ore. Si tratta del lotto di Moderna più consistente finora, che incrementerà il numero complessivo di vaccini approvvigionati. Ne dà notizia la struttura del Commissario straordinario anti-covid. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 20 marzo 2021) Prosegue la campagna di vaccinazione contro il Coronavirus nel nostro Paese. L’hub della Difesa di Pratica di Mare riceverà tra oggi e domani oltre 330 miladel, che verranno distribuite alle Regioni nelle prossime ore. Si tratta del lotto dipiù consistente finora, che incrementerà il numero complessivo di vaccini approvvigionati. Ne dà notizia la struttura del Commissario straordinario anti-covid. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

Agenzia_Ansa : In arrivo 344mila dosi del vaccino Moderna tra oggi e domani in Italia nell'hub militare di Pratica di Mare. Le fia… - RobertoBurioni : Israele ha pagato i vaccini Pfizer intorno a 25$/dose , gli USA 19,50$. L'Unione Europea è riuscita a pagarli solo… - Adnkronos : #vaccino #Moderna, in arrivo in Italia 330mila dosi - giuliacarmassi : RT @antonellaviol17: E' nata la prima bimba dotata di anticorpi anti-SARS-CoV-2. La mamma aveva ricevuto una singola dose del vaccino di Mo… - AnnaxLGxTS : RT @ultimenotizie: Sono 344mila le dosi del vaccino di #Moderna in arrivo tra oggi e domani in Italia nell'hub militare di Pratica di Mare.… -