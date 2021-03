Vaccino, Johnson&Johnson in Italia a metà di aprile. Obiettivo 500mila dosi al giorno (Di sabato 20 marzo 2021) Le prime dosi del Vaccino Johnson&Johnson saranno in Italia nella seconda metà di aprile , ma si tratterà di «quantità limitate che poi andranno ad aumentare da maggio e giugno». Intanto è slittato... Leggi su feedpress.me (Di sabato 20 marzo 2021) Le primedelJohnson&Johnson saranno innella secondadi, ma si tratterà di «quantità limitate che poi andranno ad aumentare da maggio e giugno». Intanto è slittato...

Advertising

SkyTG24 : Covid Lazio, vaccino Johnson & Johnson sarà distribuito a farmacie - MediasetTgcom24 : Covid, medici di famiglia: 'Governo ci dia vaccino Johnson&Johnson' - SkyTG24 : Le dosi del #vaccino Johnson & Johnson arriveranno in Italia nella seconda metà di aprile, ha detto il commissario… - Lisa_Salustri : RT @ultimenotizie: Il vaccino anti-Covid di Johnson & Johnson nel #Lazio si farà anche in farmacia. «Appena arriverà il vaccino monodose J&… - ilgiornale : Il vaccino Johnson & Johnson è il primo monodose, è altamente efficace e va bene dai 18 anni in su. 'Molto promette… -