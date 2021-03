Vaccino, il commissario straordinario Figliuolo e il capo della Protezione Civile Curcio sono stati vaccinati a Roma con AstraZeneca (Di sabato 20 marzo 2021) Si sono vaccinati oggi al drive through della Difesa alla Cecchignola, a Roma, il commissario straordinario per l'emergenza Covid, Francesco Figliuolo, e il capo della Protezione Civile, Fabrizio... Leggi su ilmattino (Di sabato 20 marzo 2021) Sioggi al drive throughDifesa alla Cecchignola, a, ilper l'emergenza Covid, Francesco, e il, Fabrizio...

Advertising

tg2rai : Campagna vaccinale, riprese le somministrazioni di #Astrazeneca. Oggi con questo vaccino si vaccineranno il commiss… - RaiNews : Il Commissario per l'emergenza #Covid - Marilenapas : RT @fanpage: Il commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 Figliuolo e il capo della Protezione Civile Curcio in fila per il vaccin… - 5mariamazza : RT @fanpage: Il commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 Figliuolo e il capo della Protezione Civile Curcio in fila per il vaccin… - fanpage : Il commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 Figliuolo e il capo della Protezione Civile Curcio in fila pe… -