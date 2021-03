Vaccino Covid | oltre 330mila dosi Moderna in arrivo | già partita la distribuzione alle Regioni

Advertising

antoguerrera : ???????? È ufficiale: oltre METÀ della popolazione adulta residente in Regno Unito ha ricevuto almeno una dose di vaccino anti Covid ???????? - matteosalvinimi : #Salvini: Il generale Figliuolo, archiviati Arcuri e le primule, ha già acquistato 150mila dosi di anticorpi monocl… - SkyTG24 : Covid, Isernia: nonna Giuseppina vaccinata dai carabinieri a 107 anni - cinziainbici : RT @CasaLettori: Amici Buone notizie Ho fatto il vaccino anti covid Evviva Sono molto stanca!!! Grazie perché ci siete sempre Vi vogli… - LiKytai8 : RT @ImolaOggi: Finalmente qualcuno ha avuto il coraggio di dirlo! Covid, prof Garavelli: 'non si vaccina MAI durante un'epidemia. Il virus… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid

La Repubblica

Di che coprire il fabbisogno di tutti i 25 - 27 mila cittadini da corazzare contro ile pure ... Leggi anche Zingaretti: "Allo Spallanzani ci sarà la sperimentazione delSputnik" Vaccini, ..., tra oggi e domani in arrivo in Italia 333.600 dosi prodotte da Moderna . Una buona notizia per la campagna vaccinale non tanto per il numero di dosi, ma per le caratteristiche del ...Vaccino Covid, tra oggi e domani in arrivo in Italia 333.600 dosi prodotte da Moderna. Una buona notizia per la campagna vaccinale non tanto per il numero di dosi, ma per le caratteristiche del ...Non si arresta la polemica in Lombardia sulla gestione delle vaccinazioni anti-Covid. L'assessore al Welfare e vicepresidente della Lombardia, Letizia Moratti, ha dedicato parole al vetriolo alla soci ...