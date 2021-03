Vaccino Covid | Figliuolo | “In arrivo oltre 333mila dosi di Moderna”

(Di sabato 20 marzo 2021) ROMA – “Tra oggi e domani verranno consegnate oltre 333.600 dosi di vaccino Moderna all’hub nazionale della Difesa, presso l’aeroporto militare di Pratica di Mare. Si tratta del lotto di Moderna più consistente approvvigionato finora, la cui distribuzione a livello regionale inizierà nelle prossime ore, anche grazie a un notevole impiego di vettori militari”. Così in una nota del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemologica covid 19 e per l’esecuzione della campagna vaccinale nazionale Francesco Paolo Figliuolo.

matteosalvinimi : #Salvini: Il generale Figliuolo, archiviati Arcuri e le primule, ha già acquistato 150mila dosi di anticorpi monocl… - antoguerrera : ???????? È ufficiale: oltre METÀ della popolazione adulta residente in Regno Unito ha ricevuto almeno una dose di vaccino anti Covid ???????? - RobertoBurioni : Io ho 58 anni e sto bene (corna). Se prendo COVID-19 ho un rischio (certo) di morire intorno a 1 su 100. Se mi vacc… - iltransalpino : @Luca_Fantuzzi A rigor di logica il rischio di fare una trombosi scegliendo di fare il vaccino va rapportato al ris… - astigov : 10683 dosi di vaccino contro la Covid-19 somministrate oggi in Piemonte -

Anche i BTS finiscono nel mirino dell'Asian Hate "I BTS? Un virus schifoso per cui speriamo presto si trovi presto un". A comparare la k - pop band di Seoul al- 19 è stato uno speaker ...Non solo a Cremona, anche a Monza e a Como un malfunzionamento delle prenotazioni per ilantigestite da Aria ha causato un vuoto di centinaia di persone, appartenenti per lo più al ...Milano, 20 mar. (Adnkronos) - 'Ci sarà un motivo se la Regione Lombardia ha effettuato il 74,8% delle dosi consegnate? Maglia nera per percentuali ...La divisione per fasce d’età: 59 tra i viadanesi attualmente positivi al Covid (pari al 19,7 ... per quanto già vaccinato. Le celebrazioni feriali della settimana entrante saranno sospese.