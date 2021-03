Vaccino AstraZeneca, ricominciano le iniezioni a Napoli: «Che ansia ma è l'unica strada che abbiamo» (Di sabato 20 marzo 2021) «È inutile nascondere il timore ma oggi siamo qui perchè nonostante tutto abbiamo fiducia nella scienza e crediamo che questa sia l'unica strada per uscire dall'incubo del... Leggi su ilmattino (Di sabato 20 marzo 2021) «È inutile nascondere il timore ma oggi siamo qui perchè nonostante tuttofiducia nella scienza e crediamo che questa sia l'per uscire dall'incubo del...

Palazzo_Chigi : Draghi: 'Il Governo italiano accoglie con soddisfazione il pronunciamento dell'#Ema. La somministrazione del vaccin… - classcnbc : +++ #AstraZeneca SCOPERTA POSSIBILE CAUSA COAGULI +++ Ricercatori in #Norvegia e in #Germania, hanno scoperto che… - GassmanGassmann : I numeri? 20 milioni di vaccini AstraZeneca fatti. 18 , diciotto trombosi. Io mi vaccino senza se e senza ma. Dobbi… - stenric56 : RT @sabrimaggioni: L’agenzia federale tedesca x i vaccini e altri medicinali spiega come è arrivata alla decisione di sospendere vaccino As… - Erik98Kaiser : RT @isabell20980317: La siringa si vede benissimo?? Vaccino fatto. Truman covid Show #Figliuolo #Curcio #AstraZeneca -