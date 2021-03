Vaccino AstraZeneca, l’appello disperato di Burioni (Di sabato 20 marzo 2021) Già prima dello stop, per AstraZeneca c’erano persone che non si presentavano all’appuntamento. Una quota variabile a seconda delle zone del Paese e anche dei giorni. Ma che in media si aggirava intorno al 3%. Per capire se lo «stop and go» ha davvero minato la fiducia nel Vaccino anglo-svedese bisognerà aspettare qualche giorno, quando la macchina riprenderà a girare a pieno ritmo. Ieri la vaccinazione è ripartita solo alle 15, mentre nel fine settimana i numeri sono sempre più bassi e quindi meno rappresentativi. Ma la preoccupazione c’è e per questo il governo ha deciso di dare un segnale. Oggi si vaccineranno con AstraZeneca il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio e il commissario Francesco Paolo Figliuolo. Draghi ieri sera ha detto che si farà somministrare AstraZeneca e anche altre figure del ... Leggi su howtodofor (Di sabato 20 marzo 2021) Già prima dello stop, perc’erano persone che non si presentavano all’appuntamento. Una quota variabile a seconda delle zone del Paese e anche dei giorni. Ma che in media si aggirava intorno al 3%. Per capire se lo «stop and go» ha davvero minato la fiducia nelanglo-svedese bisognerà aspettare qualche giorno, quando la macchina riprenderà a girare a pieno ritmo. Ieri la vaccinazione è ripartita solo alle 15, mentre nel fine settimana i numeri sono sempre più bassi e quindi meno rappresentativi. Ma la preoccupazione c’è e per questo il governo ha deciso di dare un segnale. Oggi si vaccineranno conil capo della Protezione civile Fabrizio Curcio e il commissario Francesco Paolo Figliuolo. Draghi ieri sera ha detto che si farà somministraree anche altre figure del ...

