Vaccino anti Covid 19 in Campania: adesione diretta per i pazienti disabili (Di sabato 20 marzo 2021) Vaccino anti Covid 19 in Campania: le adesioni per i pazienti affetti da disabilità potranno essere effettuate direttamente sulla piattaforma (senza rivolgersi ai medici di base). In merito al Vaccino anti Covid 19, l'Unità di Crisi della Regione Campania fa sapere che è aperta la piattaforma regionale dedicata alle adesioni, in via telematica, alle vaccinazioni

