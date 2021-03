Vaccini, slitta l’arrivo delle dosi di AstraZeneca: in arrivo fornitura di Moderna (Di sabato 20 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ slittato per questa settimana l’invio delle dosi di AstraZeneca in Italia. Secondo quanto si apprende da fonti qualificate, l’arrivo di 134mila dosi del vaccino previsto giovedì scorso è stato annullato per motivi logistici a causa della sospensione precauzionale delle somministrazioni del siero che era stata disposta nei giorni scorsi. Con la ripartenza delle somministrazioni del vaccino di Oxford – viene precisato dalla struttura Commissariale di Francesco Figliuolo – il carico verrà recuperato il prossimo 24 marzo e si sommerà alle altre 145 mila dosi ancora previste per quel giorno: saranno recapitate in tutto 279mila dosi. Fonti commissariali precisano che non ci ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 20 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoÈto per questa settimana l’inviodiin Italia. Secondo quanto si apprende da fonti qualificate,di 134miladel vaccino previsto giovedì scorso è stato annullato per motivi logistici a causa della sospensione precauzionalesomministrazioni del siero che era stata disposta nei giorni scorsi. Con la ripartenzasomministrazioni del vaccino di Oxford – viene precisato dalla struttura Commissariale di Francesco Figliuolo – il carico verrà recuperato il prossimo 24 marzo e si sommerà alle altre 145 milaancora previste per quel giorno: saranno recapitate in tutto 279mila. Fonti commissariali precisano che non ci ...

