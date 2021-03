Vaccini si accelera | entro 20 giorni la chiamata per tutti gli over 80

fseviareggio : RT @iltirreno: La promessa di Bezzini: chiamata entro 20 giorni, tutti gli ultraottantenni vaccinati entro maggio - iltirreno : La promessa di Bezzini: chiamata entro 20 giorni, tutti gli ultraottantenni vaccinati entro maggio - infoitinterno : Vaccini, la Calabria accelera. Piattaforma aperta anche agli over 70 - BaFagliaferri : RT @colla_vincenzo: Lettera a Governo perché medici lavoro somministrino #vaccini nelle imprese e per inserire tra categorie prioritarie i… - Miti_Vigliero : RT @cuneocronaca: Vaccini, il Piemonte accelera: nuove scadenze e Cavour americano che arruola volontari -> -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini accelera

Ebbene , io dico, che il problema è che proprio il tempo è quello che manca: il virusla ...utilizzando sia il vaccino AstraZeneca che il vaccino Pfizer dimostrano che entrambi isono ...In Siciliala somministrazione deicon gli hub vaccinali aperti fino alle 22 oggi e domani (sabato 20 e domenica 21 marzo) in tutta la Sicilia, con la possibilità di vaccinare con AstraZeneca ...così come previsto nell’ambito dell’iniziativa messa in campo dalla Regione Siciliana per accelerare ulteriormente ... Catania e ricevere liberamente il vaccino.Una due giorni “straordinaria” di vaccinazione è prevista per le giornate di oggi, sabato 20 marzo, e domani, domenica 21, anche al centro del palacongressi di Agrigento. Tutti i cittadini aventi dir ...