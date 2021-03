Vaccini, lo Sputnik arriva in Italia: accordo per la sperimentazione allo Spallanzani, l’annuncio di Zingaretti (Di sabato 20 marzo 2021) Vaccini Coronavirus, arriva anche il russo Sputnik. Ad annunciarlo il Governatore della Regione Lazio Nicola Zingaretti nel corso della visita fatta questa mattina all’hub somministrazione Vaccini dell’Auditorium di Roma. Il Presidente della Regione ha spiegato che «Tra qualche giorno verrà stipulato un primo accordo con l‘istituto Spallanzani per una sperimentazione sotto forma scientifica con il vaccino Sputnik, in attesa dell’autorizzazione formale dell’Ema per quanto riguarda lo studio sulle varianti. Questa è un’altra buona notizia che ci permette di fare un salto in davanti rispetto alla necessità in questo momento dell’approvvigionamento dei Vaccini». Il vaccino AstraZeneca «C’è grande adesione anche per quanto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 20 marzo 2021)Coronavirus,anche il russo. Ad annunciarlo il Governatore della Regione Lazio Nicolanel corso della visita fatta questa mattina all’hub somministrazionedell’Auditorium di Roma. Il Presidente della Regione ha spiegato che «Tra qualche giorno verrà stipulato un primocon l‘istitutoper unasotto forma scientifica con il vaccino, in attesa dell’autorizzazione formale dell’Ema per quanto riguarda lo studio sulle varianti. Questa è un’altra buona notizia che ci permette di fare un salto in davanti rispetto alla necessità in questo momento dell’approvvigionamento dei». Il vaccino AstraZeneca «C’è grande adesione anche per quanto ...

