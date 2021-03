Vaccini, in Italia somministrate oltre 7,6 milioni di dosi. Speranza sulla ripartenza con AstraZeneca: «Buona adesione» (Di sabato 20 marzo 2021) La campagna di vaccinazione contro il Coronavirus prova a riprendere ritmo dopo lo stop temporaneo ad AstraZeneca e il successivo via libera da parte dell’Ema. Il numero di dosi somministrate in Italia ad oggi, 20 marzo 2021, è pari a 7.676.689, mentre il numero delle persone vaccinate, che dunque hanno ricevuto entrambe le dosi, si attesta a 2.434.964. Secondo il report del Ministero della Salute, condiviso sul portale ufficiale che tiene traccia dell’andamento della campagna vaccinale, risultano aver ricevuto almeno una dose di vaccino 4.640.853 donne e 3.035.836 uomini. In serata, il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha commentato: «Con la ripresa delle vaccinazioni in queste ore l’adesione è stata significativa, segno che le persone capiscono che il ... Leggi su open.online (Di sabato 20 marzo 2021) La campagna di vaccinazione contro il Coronavirus prova a riprendere ritmo dopo lo stop temporaneo ade il successivo via libera da parte dell’Ema. Il numero diinad oggi, 20 marzo 2021, è pari a 7.676.689, mentre il numero delle persone vaccinate, che dunque hanno ricevuto entrambe le, si attesta a 2.434.964. Secondo il report del Ministero della Salute, condiviso sul portale ufficiale che tiene traccia dell’andamento della campagna vaccinale, risultano aver ricevuto almeno una dose di vaccino 4.640.853 donne e 3.035.836 uomini. In serata, il ministro della Salute, Roberto, ha commentato: «Con la ripresa delle vaccinazioni in queste ore l’è stata significativa, segno che le persone capiscono che il ...

