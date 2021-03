Vaccini, ecco il modello Dubai: 52% di vaccinati, si parla già di terza dose (Di sabato 20 marzo 2021) A Dubai si pensa già alla terza dose. Nell’Emirato, infatti, come riportato dal Financial Times, le autorità sanitarie hanno detto a chi temesse di non essere immune, test degli anticorpi alla mano, dopo la seconda dose di Sinopharm, il vaccino cinese che nella campagna vaccinale degli Emirati Arabi ha fatto la parte del leone, di tornare al centro dove sono stati vaccinati per ricevere il booster. “La stragrande maggioranza delle persone ha preso Sinopharm e mostra una buona risposta”, ha detto un medico che lavora in un ospedale governativo. “Il booster è necessario solo se non si attiva una risposta immunitaria dopo due somministrazioni”. Il booster, dunque. A fronte di un’Europa alle prese ancora con la difficoltà nell’approvvigionamento dei Vaccini, i dubbi su AstraZeneca e ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 20 marzo 2021) Asi pensa già alla. Nell’Emirato, infatti, come riportato dal Financial Times, le autorità sanitarie hanno detto a chi temesse di non essere immune, test degli anticorpi alla mano, dopo la secondadi Sinopharm, il vaccino cinese che nella campagna vaccinale degli Emirati Arabi ha fatto la parte del leone, di tornare al centro dove sono statiper ricevere il booster. “La stragrande maggioranza delle persone ha preso Sinopharm e mostra una buona risposta”, ha detto un medico che lavora in un ospedale governativo. “Il booster è necessario solo se non si attiva una risposta immunitaria dopo due somministrazioni”. Il booster, dunque. A fronte di un’Europa alle prese ancora con la difficoltà nell’approvvigionamento dei, i dubbi su AstraZeneca e ...

