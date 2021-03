Vaccini, calendario e prenotazioni: il piano somministrazioni regione per regione (Di sabato 20 marzo 2021) È finalmente ripresa a pieno regime in tutta Italia la campagna . Dopo lo 'stop and go' dei giorni scorsi, l'intervento di Ema su si spera infatti abbia ridato vigore al piano. In attesa che la ... Leggi su leggo (Di sabato 20 marzo 2021) È finalmente ripresa a pieno regime in tutta Italia la campagna . Dopo lo 'stop and go' dei giorni scorsi, l'intervento di Ema su si spera infatti abbia ridato vigore al. In attesa che la ...

Advertising

ivl24_it : Piro (FI): ‘lunedì la consegna dei vaccini Pfizer al Distretto Lauria – Lagonegro: ecco il calendario’ - ILOVEPACALCIO : Prima pagina Giornale di Sicilia: 'Aiuti e condono, sì al piano. Vaccini in #Sicilia, calendario da rifare' - WiAnselmo : Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Aiuto e condono, sì al piano. Vaccini in Sicilia, calendario da rifare'… - Mediagol : Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Aiuto e condono, sì al piano. Vaccini in Sicilia, calendario da rifare'… - infoiteconomia : Vaccini, rivoluzionato il calendario per AstraZeneca in Sicilia. A Palermo nuova mattina di code alla fiera -