Vaccinazioni disponibili anche in farmacia: ecco come potrebbe funzionare (Di sabato 20 marzo 2021) Il decreto Sostegni dà il via libera a un piano di potenziamento più capillare. La farmacia sotto casa diventa la soluzione più rapida e sicura. Sul modello di Usa, Uk e Francia Leggi su corriere (Di sabato 20 marzo 2021) Il decreto Sostegni dà il via libera a un piano di potenziamento più capillare. Lasotto casa diventa la soluzione più rapida e sicura. Sul modello di Usa, Uk e Francia

Advertising

GazzChianti : EMERGENZA/COVID - Dosi avanzate: la “panchina” delle vaccinazioni nella Asl Toscana sud est è on line. La disponibi… - girolmau : Oggi a Cremona rischiavano di andare perdute oltre 500 dosi di #vaccino. Per fortuna i cittadini, pronti a risponde… - Italia_Notizie : Vaccinazioni disponibili anche in farmacia: ecco come potrebbe funzionare - Cremonaoggi : Caos vaccinazioni, Asst: 'Grazie a chi ha risposto, per oggi esauriti gli slot disponibili: non presentatevi' - giancalex : RT @CarloFusaro: Slitta una partita di #AstraZeneca: titoloni e indignazione. Mi pare normale e giusto, invece: volevate mandassero i pochi… -