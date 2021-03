Vaccinazione Covid, caos a Cremona. Aria non invia sms: solo 80 presenti invece degli attesi 600 (Di sabato 20 marzo 2021) Tutto pronto. Dosi e vaccinatori. Ma non c’erano i vaccinandi. A causa di un errore di gestione sul sistema di Aria, la società di Regione Lombardia che gestisce le prenotazioni della campagna vaccinale, questa mattina l’hub vaccinale di Cremona, in fiera, si è ritrovato praticamente deserto: medici, infermieri e volontari tutti mobilitati per garantire il numero di dosi programmato e solo 80 utenti presenti invece degli attesi 600. Così, a fronte di un buco di 500 prenotazioni, l’Asst ha iniziato a chiamare direttamente le persone e i sindaci di Cremona e dei Comuni limitrofi affinché provvedessero ad inviare una lista di persone da contattare. Obiettivo: evitare di sprecare anche una sola dose di vaccino. Ma il tam tam subito ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 20 marzo 2021) Tutto pronto. Dosi e vaccinatori. Ma non c’erano i vaccinandi. A causa di un errore di gestione sul sistema di, la società di Regione Lombardia che gestisce le prenotazioni della campagna vaccinale, questa mattina l’hub vaccinale di, in fiera, si è ritrovato praticamente deserto: medici, infermieri e volontari tutti mobilitati per garantire il numero di dosi programmato e80 utenti600. Così, a fronte di un buco di 500 prenotazioni, l’Asst ha iniziato a chiamare direttamente le persone e i sindaci die dei Comuni limitrofi affinché provvedessero adre una lista di persone da contattare. Obiettivo: evitare di sprecare anche una sola dose di vaccino. Ma il tam tam subito ...

