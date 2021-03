USA-Cina | primo incontro tra le due superpotenze nell’era Biden

Advertising

RaiNews : Cina e Stati Uniti, durante il vertice diplomatico di Anchorage, si sono accordati sulla creazione di un gruppo di… - Corriere : Vertice in Alaska, lo scontro Usa e Cina «Voi minaccia globale». «Non accettiamo lezioni» - Corriere : Vertice in Alaska, lo scontro Usa e Cina «Voi minaccia globale». «Non accettiamo lezioni» - conquistepromo : Sul ???del #20marzo su @conquistepromo #conquistedellavoro #vigilidelfuoco #DecretoSostegni #decretoSostegno… - tfabiani2 : RT @RaiNews: Cina e Stati Uniti, durante il vertice diplomatico di Anchorage, si sono accordati sulla creazione di un gruppo di lavoro sul… -

Ultime Notizie dalla rete : USA Cina

Ieri l'analisi del Wall Street Journal. Se Tesla "usasse le sue auto per spiare ino in qualsiasi altro Paese sarebbe chiusa ovunque". Cosi il patron della compagnia Elon Musk, ...tensioni- ...Il ministro degli Esteri Wang Yi ha detto che il "dialogo è meglio del confronto" e "di aver chiarito agliche la sovranità è una questione di principio" e laè determinata a difenderla. ...Al summit di Anchorage, Alaska, primo incontro USA-Cina dell’era Biden. Gli USA accusano la Cina di minacciare la stabilità globale e sottolinea tutte le violazioni commesse da Pechino. A sua volta ...I colloqui Cina-Stati Uniti in Alaska (Usa) sono stati sinceri, costruttivi e vantaggiosi, «ma, naturalmente, ci sono ancora differenze tra le due parti».