Usa, Biden contro la xenofobia: “Non possiamo essere complici” (Di sabato 20 marzo 2021) Il presidente degli Usa, Joe Biden, pronuncia un discorso contro la xenofobia, chiedendo di agire contro la le violenze ai danni degli asiatici in America. Torna a parlare il presidente degli Usa, Joe Biden, che fa alla nazione un discorso contro la xenofobia. La richiesta del presidente è chiara, con Biden che chiede alla nazione L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 20 marzo 2021) Il presidente degli Usa, Joe, pronuncia un discorsola, chiedendo di agirela le violenze ai danni degli asiatici in America. Torna a parlare il presidente degli Usa, Joe, che fa alla nazione un discorsola. La richiesta del presidente è chiara, conche chiede alla nazione L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Avvenire_Nei : «Biden dà i vaccini al Messico in cambio dello stop ai migranti» - NicolaPorro : La crisi diplomatica tra #Usa e #Russia sullo sfondo della nuova, vera guerra mondiale: il conflitto geopolitico su… - LauraGaravini : Con un governo italiano fortemente europeista e atlantista, il dialogo con l'America può tornare ad essere costrutt… - LB19712 : RT @Capezzone: Su @atlanticomag @jimmomo sulla disfatta di Anchorage, diplomazia Usa strapazzata dai cinesi - iostoconsalvini : RT @IlariaBifarini: Putin: “auguro a Biden di stare in salute” e parla di proiezione del male. Oggi il presidente Usa scivola per ben due v… -