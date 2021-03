Uomini e donne, Alessandro Basciano annuncia la fine della frequentazione con Martina Nasoni (video) (Di sabato 20 marzo 2021) Da qualche giorno le voci di un nuovo flirt in corso si erano fatte sempre più insistenti. Eppure la storia tra Martina Nasoni e Alessandro Basciano è già arrivata al capolinea. A dare la notizia della frequentazione tra la vincitrice del Grande Fratello 16 e l’ex corteggiatore di Uomini e donne ed ex tentatore di Temptation Island era stato l’influencer Amedeo Venza, sempre molto attento al gossip. Ora la conferma che tra i due ci fosse qualcosa è arrivata ma proprio in concomitanza con la notizia della loro rottura. A spiegarlo è stato proprio Basciano dal suo profilo Instagram. Nel rispondere ad alcune domande dei followers che gli chiedevano del rapporto con l’ex gieffina il ragazzo ha comunicato che sì erano stati ... Leggi su isaechia (Di sabato 20 marzo 2021) Da qualche giorno le voci di un nuovo flirt in corso si erano fatte sempre più insistenti. Eppure la storia traè già arrivata al capolinea. A dare la notiziatra la vincitrice del Grande Fratello 16 e l’ex corteggiatore died ex tentatore di Temptation Island era stato l’influencer Amedeo Venza, sempre molto attento al gossip. Ora la conferma che tra i due ci fosse qualcosa è arrivata ma proprio in concomitanza con la notizialoro rottura. A spiegarlo è stato propriodal suo profilo Instagram. Nel rispondere ad alcune domande dei followers che gli chiedevano del rapporto con l’ex gieffina il ragazzo ha comunicato che sì erano stati ...

Advertising

EnricoLetta : Ringrazio di cuore tutti coloro che fino a domenica hanno lavorato con impegno e dedizione nella segreteria e nei v… - myrtamerlino : Ieri due consigliere provinciali #donne hanno lasciato la Lega #Trentino per passare a Fratelli d'Italia. Questo l'… - TNannicini : Buona festa a tutti i papà (o meglio ai babbi come diciamo noi toscani). Sperando che il prossimo anno sia quello g… - rammsya : RT @planisferiale: scegliere di non conoscere nuovi uomini (in amicizia e non), cercare di frequentare e creare spazi solo femminili, suppo… - chinonmuoresir1 : appartenevano questi commenti? Esatto, a uomini che devono sminuire il lavoro di una vita (che poi vorrei vedere lo… -