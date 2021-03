Uno giovanissimo, l’altro piccolissimo: avete capito chi sono? Oggi papà e figlio più belli della tv (Di sabato 20 marzo 2021) papà, attore amatissimo dal grande pubblico, e il figlio sta seguendo le sue orme sul piccolo schermo. Li avete riconosciuti? Ecco di chi stiamo parlando. Massimo e Paolo Ciavarro Padre e figlio, amatissimi dal grande pubblico. Stiamo parlando di Massimo Ciavarro e suo figlio Paolo, nato dal matrimonio con Eleonora Giorgi. Massimo è uno degli attori nostrani più famosi del grande schermo. Ha iniziato la sua carriera, divenendo un vero e proprio sex symbol, con i fotoromanzi del Grand Hotel. Tra la fine anni ’70 e la metà degli anni ’80, gira diverse pellicole che lo renderanno molto famoso: da Sapore di mare 2 a Grandi Magazzini. Per diversi anni si è un po’ allontanato dal piccolo schermo, dedicandosi principalmente alla produzione cinematografica e all’imprenditoria. Inoltre, ... Leggi su solonotizie24 (Di sabato 20 marzo 2021), attore amatissimo dal grande pubblico, e ilsta seguendo le sue orme sul piccolo schermo. Liriconosciuti? Ecco di chi stiamo parlando. Massimo e Paolo Ciavarro Padre e, amatissimi dal grande pubblico. Stiamo parlando di Massimo Ciavarro e suoPaolo, nato dal matrimonio con Eleonora Giorgi. Massimo è uno degli attori nostrani più famosi del grande schermo. Ha iniziato la sua carriera, divenendo un vero e proprio sex symbol, con i fotoromanzi del Grand Hotel. Tra la fine anni ’70 e la metà degli anni ’80, gira diverse pellicole che lo renderanno molto famoso: da Sapore di mare 2 a Grandi Magazzini. Per diversi anni si è un po’ allontanato dal piccolo schermo, dedicandosi principalmente alla produzione cinematografica e all’imprenditoria. Inoltre, ...

Advertising

Rougenoir1978 : @IlCinis Saele è giovanissimo, dovrebbe essere riserva di uno forte e invece gioca sempre perché abbiamo Samu “giunco” Castillejo ?? - clawin8 : @JUREGRANDE @claudio301065 Se non dimezzano la pressione fiscale l'evasione continuerà. Tu lavoreresti per pagare i… - Alex_Tatone : @mikelelomb Non sarà scarso ma il prezzo che è stato richiesto è eccessivo per uno che ha segnato con il contagocce… - Quoque_Tu_Brute : @PoliticaPerJedi Terza media a Roma. I genitori improvvisamente in classe a prenderci. Mio padre che guidava senza… - citynowit : Intanto a Messina, sua città d’origine, è stato esposto uno striscione: 'Diffamato per il tuo cognome, Pietro Santa… -

Ultime Notizie dalla rete : Uno giovanissimo Esce Raw il primo album del duo acustico 19 O'Clock Agnesod, chitarrista, compositore e insegnante di musica, ha imbracciato da giovanissimo la ... 'Non riusciamo a identificarci in maniera netta con uno stile. Diciamo che siamo molto legato al blues e ...

Letta, il Pd e la sfida per Napoli ... poliglotta, preparato, esperienza al massimo livello fin da giovanissimo, solida rete di relazioni ... Comunque vada, la cosa interessante è che finisce l'idea dell'uno vale uno, del capo passato di là ...

Ajax, l'avversario della Roma: tanta qualità e gioventù per Ten Hag Goal.com Giovane scompare a Castelsardo: il corpo ritrovato in mare Un giovane scompare nel territorio di Castelsardo. L'allarme era stato dato stamattina. Unica traccia il ritrovamento di uno zaino sugli scogli della località "Li Cantareddi", un tratto di mare tra So ...

Agnesod, chitarrista, compositore e insegnante di musica, ha imbracciato dala ... 'Non riusciamo a identificarci in maniera netta constile. Diciamo che siamo molto legato al blues e ...... poliglotta, preparato, esperienza al massimo livello fin da, solida rete di relazioni ... Comunque vada, la cosa interessante è che finisce l'idea dell'vale, del capo passato di là ...Un giovane scompare nel territorio di Castelsardo. L'allarme era stato dato stamattina. Unica traccia il ritrovamento di uno zaino sugli scogli della località "Li Cantareddi", un tratto di mare tra So ...