Unione Europea valuta provvedimenti duri verso case farmaceutiche (Di sabato 20 marzo 2021) "Pronti a sequestrare dosi dei vaccini", ha detto Frans Timmermans, vicepresidente della Commissione Ue. Ritardi consegne dei vaccini, Ue valuta sequestro di dosi a case farmaceutiche su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 20 marzo 2021) "Pronti a sequestrare dosi dei vaccini", ha detto Frans Timmermans, vicepresidente della Commissione Ue. Ritardi consegne dei vaccini, Uesequestro di dosi asu Notizie.it.

Advertising

RobertoBurioni : Israele ha pagato i vaccini Pfizer intorno a 25$/dose , gli USA 19,50$. L'Unione Europea è riuscita a pagarli solo… - ricpuglisi : Rifletterei sul terrorismo mediatico intorno ad #AstraZeneca e sulla geopolitica dei vaccini. Quanto è permeabile… - riotta : L'Unione Europea rischia sui vaccini #coronavirus una crisi di legittimità di gravità non inferiore a quella del de… - momysego : @mammmargherita @pururururururuh affittano l’Unione europea per un giorno intero - nicolensey : Due note a riguardo: 1. Convenzione di ISTANBUL, per sottolineare; 2. Questi sono in “lista d’attesa” per l’Unione… -