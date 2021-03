Undicenne in terapia intensiva per il Covid | è fuori pericolo L' ospedale | ' Abbiamo vegliato su di lei'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Undicenne terapia

Leggo.it

La bambina di 11 anni che era ricoverata inIntenisiva da alcune settimane all'ospedale Sant'Orsola di Bologna in gravi condizioni per Covid ha reagito alle cure ed è uscita dalla...In estate il Veneto ha ampliato i posti diintensiva fino a (teorici) mille. Q come "detto ... inviate dall'Damiano e mostrate ai giornalisti V come virus. L'incubo di Zaia, dei ...Ancora una bambina ricoverata in Terapia intensiva con il Covid-19. La piccola, che ha 11 anni ed è originaria del Modenese, era già affetta da gravi patologie pregresse. Ricoverata in un reparto di T ...Un ragazzino di 14 anni è stato ricoverato mercoledì sera, 10 marzo, in una delle terapie intensive Covid del policlinico Sant’Orsola di Bologna. Le sue condizioni sono gravi. Il giovane ...