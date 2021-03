Una Vita, anticipazioni dal 22 al 26 marzo: Ursula sempre più odiata (Di sabato 20 marzo 2021) anticipazioni settimanali “Una Vita”, puntate dal 22 al 29 marzo 2021. Che cosa vedremo nei nuovi episodi su Canale 5 alle 14.10? Genoveva fa delle rivelazioni scottanti su Ursula. Tutti i vicini attaccano la governante. Cosa dirà la Salmeron? E come risponderà la Dicenta? Felicia non è contenta della nuova passione della figlia Camino per la pittura e per le sue nuove idee progressiste che sono maturate frequentando Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 20 marzo 2021)settimanali “Una”, puntate dal 22 al 292021. Che cosa vedremo nei nuovi episodi su Canale 5 alle 14.10? Genoveva fa delle rivelazioni scottanti su. Tutti i vicini attaccano la governante. Cosa dirà la Salmeron? E come risponderà la Dicenta? Felicia non è contenta della nuova passione della figlia Camino per la pittura e per le sue nuove idee progressiste che sono maturate frequentando Articolo completo: dal blog SoloDonna

