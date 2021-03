Una Vita anticipazioni 26 marzo 2021, Cinta fa saltare le nozze? (Di sabato 20 marzo 2021) Emilio nel tentativo di rassicurare Cinta e far placare la sua gelosia, commette un clamoroso errore nella puntata di Una Vita del 26 marzo 2021. Il giovane Pasamar infatti, inizia a conversare con la fidanzata del loro futuro e fin qui tutto bene, ma poi decide di immaginare ad alta voce come sarà la loro prima notte e questo fa letteralmente infuriare la Dominguez, la quale penserà che sia quello il suo unico vero desiderio. A rischio dunque la loro storia d’amore? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Una Vita episodi dal 21 al 27 marzo 2021: lotta all’ultimo sangue tra Genoveva e Ursula Nelle prossime puntate della telenovela spagnola sarà senza esclusione di colpi la guerra che si scatenerà tra la Salmeron e la Dicenta La Salmeron, la metterà in ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 20 marzo 2021) Emilio nel tentativo di rassicuraree far placare la sua gelosia, commette un clamoroso errore nella puntata di Unadel 26. Il giovane Pasamar infatti, inizia a conversare con la fidanzata del loro futuro e fin qui tutto bene, ma poi decide di immaginare ad alta voce come sarà la loro prima notte e questo fa letteralmente infuriare la Dominguez, la quale penserà che sia quello il suo unico vero desiderio. A rischio dunque la loro storia d’amore? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Unaepisodi dal 21 al 27: lotta all’ultimo sangue tra Genoveva e Ursula Nelle prossime puntate della telenovela spagnola sarà senza esclusione di colpi la guerra che si scatenerà tra la Salmeron e la Dicenta La Salmeron, la metterà in ...

