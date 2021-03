Una Vita anticipazioni 25 marzo 2021, la trappola per Ursula (Di sabato 20 marzo 2021) Scacco matto alla Dicenta! Nell’episodio di Una Vita di giovedì 25 marzo 2021 vedrete Ursula certa di avere Genoveva in pugno. Purtroppo la perfida donna ha fatto male i suoi conti e soprattutto le sue mosse, in quanto la Salmeron riuscirà a metterle contro tutto il quartiere. Così facendo spera che perda il controllo di se proprio quando Felipe sarà lì a vedere tutto. Un vero colpo da maestro contro la Dicenta…quale sarà la sua reazione? Vi ricordiamo che potete rivedere le puntate della telenovela spagnola sul portale di Mediaset Play. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Una Vita puntate spagnole, la verità sulla morte di Carmen e Antonito Ecco perchè¨ nelle puntate spagnole della soap Una Vita vedrete la dipartita definitiva della moglie e del figlio di Ramon ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 20 marzo 2021) Scacco matto alla Dicenta! Nell’episodio di Unadi giovedì 25vedretecerta di avere Genoveva in pugno. Purtroppo la perfida donna ha fatto male i suoi conti e soprattutto le sue mosse, in quanto la Salmeron riuscirà a metterle contro tutto il quartiere. Così facendo spera che perda il controllo di se proprio quando Felipe sarà lì a vedere tutto. Un vero colpo da maestro contro la Dicenta…quale sarà la sua reazione? Vi ricordiamo che potete rivedere le puntate della telenovela spagnola sul portale di Mediaset Play. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Unapuntate spagnole, la verità sulla morte di Carmen e Antonito Ecco perchè¨ nelle puntate spagnole della soap Unavedrete la dipartita definitiva della moglie e del figlio di Ramon ...

