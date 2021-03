Una Vita anticipazioni 24 marzo 2021, Felicia contro Maite (Di sabato 20 marzo 2021) Maite non è ben vista nel quartiere di Acacias e le trame di Una Vita svelano che la frequentazione di con Camino, sta innervosendo non poco Felicia, che non sopporta l’atteggiamento che la figlia ha negli ultimi tempi. Inoltre Cinta sembra essere gelosa di Maite e fa spesso scenate di gelosia al povero Emilio. La giovane infatti ha paura di perdere l’uomo che ama e si comporta così solamente per amore. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Una Vita episodi, la morte di Natalia Ecco che le puntate spagnole della telenovela vedono nuovamente la scomparsa di una protagonista molto amata Nelle puntate future di Una Vita sarà possibile vedere il piano diabolico di Genoveva entrare in atto e portare i suoi frutti, soprattutto in seguito al secondo mandato di arresto per la ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 20 marzo 2021)non è ben vista nel quartiere di Acacias e le trame di Unasvelano che la frequentazione di con Camino, sta innervosendo non poco, che non sopporta l’atteggiamento che la figlia ha negli ultimi tempi. Inoltre Cinta sembra essere gelosa die fa spesso scenate di gelosia al povero Emilio. La giovane infatti ha paura di perdere l’uomo che ama e si comporta così solamente per amore. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Unaepisodi, la morte di Natalia Ecco che le puntate spagnole della telenovela vedono nuovamente la scomparsa di una protagonista molto amata Nelle puntate future di Unasarà possibile vedere il piano diabolico di Genoveva entrare in atto e portare i suoi frutti, soprattutto in seguito al secondo mandato di arresto per la ...

