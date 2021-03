Una Vita | anticipazioni 21 marzo | Lolita si scusa con Maite per aver dubitato di lei

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 20 marzo 2021) Una21: ecco come si concluderà la settimana con la telenovela spagnola. Camino si arrabbia con Emilio Emilio si reca a casa diper spiare Camino su “ordine” di Felicia. La sorella non la prende affatto bene e dice al fratello maggiore che non è più una bambina. Emilio avrà trovato qualcosa di “strano” nel comportamento di Camino con la sua maestra di pittura o sarà tutto “normale”? Felicia fa da paciere con Marcelina, ma poi ci pensa Ramòn Felicia pensa che non sia il caso di continuare a litigare con Marcelina per motivi d’affari e suggerisce adi smetterla, cercando con calma di far tornare la rivale sui propri passi. Più tardi, però, sarà Ramòn a riconciliare le tre donne (una delle quali, ricordiamolo se ci fosse bisogno, è sua nuora). Santiago fa una ...