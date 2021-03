Una vita, anticipazioni 21-27 marzo: Ursula cacciata da Acacias (Di sabato 20 marzo 2021) Genoveva non si fermerà davanti a nulla pur di vincere la sua guerra contro Ursula e come rivelano le anticipazioni Una vita inerenti le puntate in onda dal 21 al 27 marzo, farà in modo che tutti gli abitanti di Acacias la caccino dal quartiere. La Dicenta, però, tornerà di nascosto e minaccerà la Salmeron di sapere dove si trovi Cristobal. Nel frattempo, Cinta sarà gelosa di Maite mentre Felicia vorrà vietare le lezioni di pittura a Camino. Intanto, la Pasamar confiderà alla pittrice ciò che è successo a Valdeza. Infine, Genoveva chiederà a Felipe di parlare con Mendez per fare arrestare Cristobal. Una vita, spoiler 21-17 marzo: Ursula viene cacciata malamente da Acacias Le anticipazioni Una ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 20 marzo 2021) Genoveva non si fermerà davanti a nulla pur di vincere la sua guerra controe come rivelano leUnainerenti le puntate in onda dal 21 al 27, farà in modo che tutti gli abitanti dila caccino dal quartiere. La Dicenta, però, tornerà di nascosto e minaccerà la Salmeron di sapere dove si trovi Cristobal. Nel frattempo, Cinta sarà gelosa di Maite mentre Felicia vorrà vietare le lezioni di pittura a Camino. Intanto, la Pasamar confiderà alla pittrice ciò che è successo a Valdeza. Infine, Genoveva chiederà a Felipe di parlare con Mendez per fare arrestare Cristobal. Una, spoiler 21-17vienemalamente daLeUna ...

