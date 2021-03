Una sirena a Parigi: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di sabato 20 marzo 2021) Una sirena a Parigi: trama, cast e streaming del film Questa sera, 20 marzo 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Una sirena a Parigi, film del 2020 (durata 102 minuti) con la regia di Mathias Malzieu. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Gaspard Snow è un cantante rock sentimentale che si esibisce nel favoloso cabaret-café Parigino Flowerburger, residuo di un mondo fantasioso ed eccentrico, romantico e sognatore, che fuori da quelle quattro mura non esiste più. Per giunta gli affari vanno male e la madre di Gaspard, anima e ispiratrice del locale, è morta, lasciando il marito e il figlio dentro un lutto che non sanno superare. Una sera, però, uscendo da lì, Gaspard trova sulla riva della Senna una sirena ferita e ... Leggi su tpi (Di sabato 20 marzo 2021) Una: trama, cast e streaming delQuesta sera, 20 marzo 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Unadel 2020 (durata 102 minuti) con la regia di Mathias Malzieu. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Gaspard Snow è un cantante rock sentimentale che si esibisce nel favoloso cabaret-caféno Flowerburger, residuo di un mondo fantasioso ed eccentrico, romantico e sognatore, che fuori da quelle quattro mura non esiste più. Per giunta gli affari vanno male e la madre di Gaspard, anima e ispiratrice del locale, è morta, lasciando il marito e il figlio dentro un lutto che non sanno superare. Una sera, però, uscendo da lì, Gaspard trova sulla riva della Senna unaferita e ...

